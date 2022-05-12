日清食品積極增加產品組種類

2021年度，集團的收入38.66億元，按年增加9.9%，純利微升0.6%至3.04億元，經調整EBITDA增長6%至6.04億元。面對原材料價格按年大幅攀升，尤其棕櫚油成本，令整體毛利率由2020年度的32.9%，下降1.2個百分點至31.7%。集團的財務狀況維持穩健，在去年底現金淨額約為18.94億元，及可動用銀行融資額度1.81億元；並無任何外部借款，資本負債比率為零。集團擬派末期息每股14.56仙，連同特別股息每股2.91仙，合計17.47仙。

以市場劃分，內地業務去年的收入按年上升14.2%至24億元，佔總收入的62.1%，分部盈利增加21%至2.99億元，主要歸因於杯裝即食麵銷量增加，其中內地旗艦品牌合味道的銷量以雙位數速度增長，抵銷原材料成本急升。至於本港業務，收入增加3.4%至14.66億元，惟由於原材料價格急升，以及與品牌投資有關的開支增加，導致本港業務的溢利下跌25.4%至1.23億元。

走勢上，過去一個月處於下降軌，目前失守各主要平均線，STC%K線略走低於%D線，惟MACD熊差距收窄，宜候低4.8元吸納，反彈阻力5.7元，不跌穿4.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份