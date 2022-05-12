moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>金利豐證券

日清食品積極增加產品組種類

日清食品（1475）核心品牌包括「合味道」和「出前一丁」，惟同時積極豐富產品組合，推出更多即食麵類的新產品，同時拓展非麵類業務，例如穀物麥片銷售量不斷上升，除了銷往香港及和內地，更銷往新加坡和泰國；Kagome蔬菜汁業務銷量日益增加。面對原材料及物流上升帶來的成本壓力，集團計劃上調其部份袋裝和容器裝即食麵產品在本港的出廠價，增幅的百分比屬中至高個位數，有望緩和成本升幅。

2021年度，集團的收入38.66億元，按年增加9.9%，純利微升0.6%至3.04億元，經調整EBITDA增長6%至6.04億元。面對原材料價格按年大幅攀升，尤其棕櫚油成本，令整體毛利率由2020年度的32.9%，下降1.2個百分點至31.7%。集團的財務狀況維持穩健，在去年底現金淨額約為18.94億元，及可動用銀行融資額度1.81億元；並無任何外部借款，資本負債比率為零。集團擬派末期息每股14.56仙，連同特別股息每股2.91仙，合計17.47仙。

以市場劃分，內地業務去年的收入按年上升14.2%至24億元，佔總收入的62.1%，分部盈利增加21%至2.99億元，主要歸因於杯裝即食麵銷量增加，其中內地旗艦品牌合味道的銷量以雙位數速度增長，抵銷原材料成本急升。至於本港業務，收入增加3.4%至14.66億元，惟由於原材料價格急升，以及與品牌投資有關的開支增加，導致本港業務的溢利下跌25.4%至1.23億元。

走勢上，過去一個月處於下降軌，目前失守各主要平均線，STC%K線略走低於%D線，惟MACD熊差距收窄，宜候低4.8元吸納，反彈阻力5.7元，不跌穿4.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份