新秀麗轉虧為盈 毛利率擴張

今年首季度，集團轉虧為盈，純利1,640萬美元，而去年同期虧損7,270萬美元。期內，經調整EBITDA 為7,320萬美元。按不變匯率基準計算的銷售淨額趨勢持續改善，銷售淨額5.74億美元，按年增加 61.7%。整體毛利率由2021年第一度的48.7%，上升6個百分點至54.7%，主要由於在2021年下半年集團上調所銷售產品的價格，緩和產品、貨運及關稅成本上升；促銷折扣降低；以及存貨儲備撥備按年下降。

今年首季度，以地區劃分，按不變匯率基準計算，北美洲、亞洲、歐洲和拉丁美洲的銷售淨額分別增加69.5%、22.2%、169.7%和151.9%。集團首季度淨減少13家自營店舖，於今年3月底自營零售店的總數為992間。至於電子商貿渠道，今年首季度銷售淨額為1.01億美元，佔集團銷售淨額 17.7%，當中包括DTC電子商貿網站的銷售淨額5,360萬美元，以及向網上零售商銷售的銷售淨額4,780萬美元。

走勢上，3月17日裂口高開，期後股價橫行整固，上週五企穩250天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，宜候低15.1元吸納，反彈阻力18.5元，不跌14元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

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