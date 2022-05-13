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專家觀點>金利豐證券

新秀麗轉虧為盈 毛利率擴張

新秀麗（1910）為全球最大的旅遊行李箱公司，具行業領導地位。受到新冠肺炎疫情影響，2020年度錄得虧損12.78億美元，惟隨著全球疫苗接種率提升，各國逐步放寬社交隔離和旅遊限制，對新秀麗的產品需求見改善。2021年度，集團扭虧為盈，錄得純利1,430萬美元。期內，集團的收入按年增加31.5%至20.21億美元，尤其是去年下半年銷售加快復甦，去年度整體毛利率擴張8.5個百分點至54.5%。集團的的核心旅遊品牌新秀麗、Tumi和American Tourister的銷售淨額，去年度分別按年增加36.3%、56.3%和37.8%。

今年首季度，集團轉虧為盈，純利1,640萬美元，而去年同期虧損7,270萬美元。期內，經調整EBITDA 為7,320萬美元。按不變匯率基準計算的銷售淨額趨勢持續改善，銷售淨額5.74億美元，按年增加 61.7%。整體毛利率由2021年第一度的48.7%，上升6個百分點至54.7%，主要由於在2021年下半年集團上調所銷售產品的價格，緩和產品、貨運及關稅成本上升；促銷折扣降低；以及存貨儲備撥備按年下降。

今年首季度，以地區劃分，按不變匯率基準計算，北美洲、亞洲、歐洲和拉丁美洲的銷售淨額分別增加69.5%、22.2%、169.7%和151.9%。集團首季度淨減少13家自營店舖，於今年3月底自營零售店的總數為992間。至於電子商貿渠道，今年首季度銷售淨額為1.01億美元，佔集團銷售淨額 17.7%，當中包括DTC電子商貿網站的銷售淨額5,360萬美元，以及向網上零售商銷售的銷售淨額4,780萬美元。

走勢上，3月17日裂口高開，期後股價橫行整固，上週五企穩250天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，宜候低15.1元吸納，反彈阻力18.5元，不跌14元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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