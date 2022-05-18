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專家觀點>金利豐證券

內地疫情緩和 李寧有望受惠

內地自3月以來爆發新一波疫情，多個地區採取疫情防控和封城措施，內地疫情近期有所緩和，憧憬封城措施有望放寬，消費氣氛有望改善。另外，體育用品行業受政策監管的風險較細，而且內地的消費者傾向轉至內地品牌，李寧（2331）有望受惠。集團在品行業具領先優勢於，今年3月底，在中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,872個，本年迄今淨減少63個；而李寧YOUNG銷售點數量共計1,135個，本年迄今淨減少67個。

今年第一季度，已投入運營的李寧銷售點計算（不包括李寧YOUNG），整個平台之同店銷售按年錄得20%至30%低段增長。就渠道而言，零售（直接經營）渠道錄得20%至30%中段增長，及批發（特許經銷商）渠道錄得10%至20%低段增長，電子商務虛擬店鋪業務按年增長為30%至40%中段增長。

今年第一季度，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台的零售流水按年錄得20%至30%高段增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得20%至30%中段增長，其中零售渠道錄得30%至40%中段增長及批發渠道錄得20%至30%低段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得30%至40%中段增長。

去年底，集團手持現金147.45億元人民幣，並無未償還借貸，另有租賃負債13.23億元人民幣。走勢上，昨日重上10天線，STC%K續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，短線走勢料有改善，可考慮57元以下吸納，反彈阻力70.3元，不跌穿48.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份