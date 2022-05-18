內地疫情緩和 李寧有望受惠

今年第一季度，已投入運營的李寧銷售點計算（不包括李寧YOUNG），整個平台之同店銷售按年錄得20%至30%低段增長。就渠道而言，零售（直接經營）渠道錄得20%至30%中段增長，及批發（特許經銷商）渠道錄得10%至20%低段增長，電子商務虛擬店鋪業務按年增長為30%至40%中段增長。

今年第一季度，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台的零售流水按年錄得20%至30%高段增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得20%至30%中段增長，其中零售渠道錄得30%至40%中段增長及批發渠道錄得20%至30%低段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得30%至40%中段增長。

去年底，集團手持現金147.45億元人民幣，並無未償還借貸，另有租賃負債13.23億元人民幣。走勢上，昨日重上10天線，STC%K續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，短線走勢料有改善，可考慮57元以下吸納，反彈阻力70.3元，不跌穿48.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份