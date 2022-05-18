電能處於淨現金狀況 派息穩定

電能實業（0006）主要在環球多個市場提供電力生產和輸配業務，包括燃煤、天然氣、可再生能源等燃料；即使新冠疫情仍然影響全球，但集團旗下業務仍然維持穩健。2021年度，集團的純利61.4億元，按年微升0.1%；若撇除英國業務在2020年和 2021年的非現金遞延稅項相關支出，以及集團在2020年出售葡萄牙Iberwind業務錄得的收益，調整後的股東應佔溢利應上升10%。至於本港的業務，港燈電力（2638）投資的溢利貢獻9.79億元，按年上升7.3%。
英國為集團最大的業務市場，去年度當地業務為集團帶來溢利貢獻28.19億元，按年增加14.6%。兩家配氣網絡公司Northern Gas Networks（NGN）和Wales & West Utilities（WWU），就最終規管決定向競爭及市場管理局提出上訴，程序已經完成，在為期 5 年的新規管期內（2021至2026）能為集團帶來穩定和可預期的現金流。集團在英國及澳洲營運公司積極推動氫氣項目，當中澳洲項目以綠色能源製氫，英國項目則在天然氣中混入20%氫氣，未來以氫氣取代天然氣。
集團的現金流強勁，擁有穩健的資產負債表。去年度，來自營運的資金流合共53億元，去年12月底，銀行存款和現金46.1億元，無抵押銀行貸款34.33億元，淨現金水平11.77億元。集團處於淨現金狀況，具有能力繼續尋求收購，有助業務未來發展。集團擬派末期息每股2.04元，連同中期息0.78元，全年共派息2.82元；現價計，息率近5.2厘，具有一定防守性。
走勢上，各主要平均線呈順向排序，惟昨日失守10天線，STC%K線跌穿%D線，MACD熊轉牛差距，宜候低53元以下吸納，反彈阻力56.7元，不跌穿51元續持有。
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