電能處於淨現金狀況 派息穩定

英國為集團最大的業務市場，去年度當地業務為集團帶來溢利貢獻28.19億元，按年增加14.6%。兩家配氣網絡公司Northern Gas Networks（NGN）和Wales & West Utilities（WWU），就最終規管決定向競爭及市場管理局提出上訴，程序已經完成，在為期 5 年的新規管期內（2021至2026）能為集團帶來穩定和可預期的現金流。集團在英國及澳洲營運公司積極推動氫氣項目，當中澳洲項目以綠色能源製氫，英國項目則在天然氣中混入20%氫氣，未來以氫氣取代天然氣。

集團的現金流強勁，擁有穩健的資產負債表。去年度，來自營運的資金流合共53億元，去年12月底，銀行存款和現金46.1億元，無抵押銀行貸款34.33億元，淨現金水平11.77億元。集團處於淨現金狀況，具有能力繼續尋求收購，有助業務未來發展。集團擬派末期息每股2.04元，連同中期息0.78元，全年共派息2.82元；現價計，息率近5.2厘，具有一定防守性。

走勢上，各主要平均線呈順向排序，惟昨日失守10天線，STC%K線跌穿%D線，MACD熊轉牛差距，宜候低53元以下吸納，反彈阻力56.7元，不跌穿51元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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