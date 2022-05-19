鋰電池需求增加 贛鋒鋰業料受惠

集團計劃出資10.85億元，設立人合資公司贛鋒礦業，佔62%股權，而贛鋒礦業將收購金峰礦業旗下松樹崗鉭鈮礦項目100%權益；透過有關交易，將為集團提借所需的鋰資源，保障長期穩定發展。另外，集團早前與中國長江電力、重慶三峽水利電力、長江綠色基金管理公司，簽署合資備忘錄，設立電池資產管理公司，開展涵蓋電池系統集成、電池產品租賃及銷售、廢舊電池回收利用等一體化電池資產管理服務業贛鋒鋰業務。合資公司初始註冊資本金擬暫定為20億元，贛鋒鋰業擬認繳6億元，持股30%。

隨著電子產品和電動汽車市場需擴張，帶動鋰電池需求增加。集團計劃在2025年前形成不低於30萬噸碳酸鋰當量的供應能力，以滿足鋰市場的蓬勃發展。在固態電池方面，預計集團規劃的2GWH第一代固態電池產能，在今年逐步釋放。走勢上，10天線升穿20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，惟處於保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低93元（港元，下同）吸納，反彈阻力117.2元，不跌穿78.65元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份