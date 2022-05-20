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專家觀點>金利豐證券

新奧能源首季售氣量保持增加

國家能源局早前撰文表示，推動能源生產和消費優化升級，大力發展風電、太陽能發電和水電等清潔能源。內地政府為碳達峰碳中和，積極推進能源轉型，支持新能源發展，內地持續推進煤轉氣政策，因此天然氣行業仍具增長空間。新奧能源（2688）為清潔能源分銷商及解決方案供應商，今年首季度，集團的綜合能源銷售量55.25億千瓦時，按年增加46.4%。期內，天然氣零售銷售量按年增加6.8%至68.4億立方米。

受到疫情影響，內地多個城市採取嚴厲防控措施，商業客戶用氣量有所放緩，但由於集團售氣量佔比最高的工業客戶主要位處工業園區，受封城的影響較少，加上部份大型工廠可採取閉環式運作，集團工業用戶氣量增長保持穩健。今年首季度，工商業用戶的售氣量增加7.1%至49.37億立方米，佔比為72%，而民生用氣銷售量增長10.2%至17.58億立方米。

今年首季度，新開發工商業用戶已裝置日開口氣量為502萬立方米，按年上升33.5%，其中新建廠房、煤改氣及其他燃料轉換用戶佔比分別為64%、27%和9%。集團完成45萬個新開發家庭用戶的工程安裝，上升13.9%，當中新房、老房和「農村煤改氣」用戶分別佔新開發家庭用戶的73%、14%和13%。

集團近年積極發展泛能業務，今年3月底集團累計投運泛能項目156個，綜合能源銷售量按年增加46.4%至55.25億千瓦時。在建綜合能源項目共有40個，當在建及已投運項目全部投產後，總能源銷售規模將超過368億千瓦時。走勢上，先後重上10天、20天和50天線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，短線走勢料改善，可考慮107元吸納，反彈阻力125.4元，不跌穿100元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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