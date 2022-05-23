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安樂工程處於上升軌 伺機跟進

安樂工程（1977）主要從事機電工程服務，業務範疇涉獵不同行業，涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技（ICBT），以及升降機及自動梯等四大業務板塊。截至2021年12月31日止年度，集團的收入53.51億元，按年增加4.4%，經調整Transel Elevator & Electric Inc.（TEI）的收益後，總收益按年上升10.8%。期內，純利上升4.3%至3.14億元，惟整體毛利率由2020年度的17.7%，下跌1.3個百分點至16.4%。

去年度，集團合共投出1,676份單項價值逾100萬港元的標書，獲批標書及報價總值達48.12億元。不過，對比2020年，2021年年底第五波疫情爆發，經營環境相對艱難，去年底集團的手頭合約減少4.5%，至113.9億元。期內，集團的主要收入來自屋宇裝備工程，分部收入上升6.6%至33.79億元，佔總收入的63.1%，分部溢利下跌16%%至1.31億元。於去年底，屋宇裝備工程業務的手頭合約為48.92億元，較按年減少8.5%。

集團在去年底，以總代價5.8億元收購位於葵涌的工業樓宇Toppy Tower。辦公樓宇將活化成為辦公大樓，成為集團大部分員工提供一個集中地點，能夠提升組織效率、減少因租約到期而搬遷租賃場地所，導致集團業務中斷的情況。去年12月底，集團的現金結餘為8.02億元，銀行借款結餘為2.93億元，處於淨現金狀況；而有關債券、銀行透支及貸款之銀行融資以及其他貿易融資約22.38億元，並已動用其中約9.21億元。

集團2021年度的總股息分派將為每股11.27港仙，派息比率為50.2%；現價計，股息率約5.9厘。走勢上，自3月15日低見1.33元後止跌回升，形成上升軌，MACD熊轉牛差距，STC%K線續走高於%D線，惟處於保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低1.8元以下吸納，反彈阻力2.1元，不跌穿1.65元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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