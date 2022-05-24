中移動股息率具吸引力

今年首季度，集團營運收入2,273億元，按年增加14.6%，其中，通信服務收入上升9.1%至1,938億元，而銷售產品收入及其他增加61.6%至336億元，分別佔總收入的85.2%和14.8%。期內，純利256億元，按年增加6.5%；EBITDA升5.6%至761億元，惟EBITDA率按年下跌2.8個百分點至33.5%。集團移動業務的每月每戶平均收入（ARPU，Average Revenue Per User）為47.5元，按年及按季計均見回升，按年增加0.3%，亦較上季的45元上升5.6%。

今年4月份，集團的移動業務客戶按月淨減少24.4萬戶，至9.66億戶，今年累計淨增950.4萬戶，當中，5G套餐客戶數約4.77億，按月淨增1,036.5萬戶。集團目前開通85萬個5G基站，計劃在年底實現全國市、縣城、區、鄉鎮的5G連續覆蓋以及重點區域發展，農村和重要場所的有效覆蓋。另外，集團擬回購不超過20.48億股香港股份，相當於不超過已發行香港股份數目的10%。

走勢上，5月12日跌至50元（港元，下同）止跌回升，先後重上10天、20天和50天線， STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢維持向好，可考慮現水平吸納，中線看58.65元，不跌穿49.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份