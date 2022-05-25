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中遠海控企穩50天線

俄烏局勢不穩，加上內地早前的封管措施，引發供應鏈物流紊亂，加深港口擁堵情況，集裝箱供應鏈供求關係緊張，導致船舶運費繼續高企。中遠海控（1919）2022年第一季度營業額1,055.3億元（人民幣，下同），按年增加62.7%，純利上升78.7%至276.17億元，息稅前利潤（EBIT）增加104.1至405.23億元。集團表示，全球疫情持續反覆，供應鏈瓶頸問題依舊存在，主幹航線運價基本穩定，經營效益按年大幅增長。

今年3月底，集團經營船隊包括511艘集裝箱船舶，運力達2,941,911標準箱。今年第一季度，雖然集團貨運量下跌，但受惠運費上漲而抵銷。期內，集團集裝箱航運業務的貨運量為6,161,701標準箱，按年下降9.2%，惟航線收入增加63.6%至992.99億元，其中跨太平洋的航線上升93.3%至302.67億元。今年第一季度，集團的經營活動產生的現金流量淨額按年增加1.3倍至625.29億元，期末處於淨現金狀況。

今年5月初，集團斥資22.83億元向控股股東，收購持有上海物業的天宏力81%股權至100%，令天宏力成為其全資附屬公司。目標物業上海遠洋大廈位於上海市虹口區，總建築面積約為3.13萬平方呎，目前租予中遠海運集運作為其主要辦事處。另外，集團控股股東中遠海運集團在5月20日增持開始日起的12個月內，增持其A股和H股，擬增持總金額不低於15億元，且不超過30億元；控股股東增持，乃基於對集團未來發展前景的信心，以及對其投資價值的認可

走勢上，4月27日跌至11.32元（港元，下同）止跌回升，近日企穩50天線，MACD牛差距擴大，STC%K續走高於%D線，短線走勢料有改善，宜候低13元以下吸納，反彈阻力15.6元，不跌穿11.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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