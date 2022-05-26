比亞迪新能源汽車增幅顯著

比亞迪自今年3月起正式停止燃油汽車的整車生產，正式成為全球第一間停產內燃引擎傳統汽車生產商，成為純電動以及插電式混合動力汽車生產商。由於集團的核心部件由內部製造，對比大批同業受汽車生產重鎮上海封控措施影響而要停產時，比亞迪更顯優勢。今年4月份，集團的新能源車銷量10.6萬輛，按年增加313%，而今年首4個月，集團的汽車銷量39.74萬輛，按年上升1.66倍，當中新能源車銷量39.24萬輛，按年上升3.88倍。

今年3月底止第一季度，集團的營業收入668.25億元，按年增加63%，主要是新能源汽車行業快速增長所致。期內，純利增加2.41倍至8.08億元，而的扣除非經常性損益的淨利潤5.14億元，按年由虧轉盈，去年同期虧損8,165萬元。集團今年以來已經兩度漲價，僅針對新能源汽車，料可有效把生產成本轉嫁消費者。同時，集團今年將推出多款新能源汽車，有助支持銷售增長。

走勢上，5月10日跌至203.8元（港元，下同）止跌回升，目前企穩各主要平均線之上，STC%K線續升穿%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低236元以下吸納，反彈阻力280元，若以大成交突破阻力，升勢有望持續，不跌穿214元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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