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專家觀點>金利豐證券

聯想集團毛利率擴張 短線走勢見改善

內地新一輪疫情自4月開始爆發，導致供應鏈混亂，惟實拖封控措施期間，在家工作、在家學習的需求增加，帶動對個人電腦的需求。同時，雲需求加速增長和電子商務的發展，有助推動聯想集團（992）的智能設備業務（個人電腦、平板及手機）。截至2022年3月31日止年度，集團的收入716.18億美元，按年增加18%，純利上升72%至20.3美元，經營溢利增加41%至30.81億美元。整體毛利率按年上升0.7個百分點至16.8%，主要由於個人電腦的平均售價上漲，而淨利潤率擴張0.89個百分點，實現三年期目標的將近一半。

2021/2022財政年度，智能設備業務的銷售創紀錄，按年增加18%至623.1億美元，經營溢利增長27%，創47億美元的歷史新高。居家辦公的需求強烈，推動高端產品銷售，包括工作站和ThinkBooks；而遊戲電腦產品收入，亦按年增加37%。至於基礎設施方案業務（前稱為數據中心業務集團）方面，自2014年完成收購x86業務以來首次實現盈利，全年度營收按年增加13%至71.4億美元，錄得經營溢利670.3萬美元。期內，方案服務業務的經營溢利增長40%至11.95億美元。

去年度，經營活動現金流增加至40.76億美元，淨債務減少15億美元。集團擬派末期息每股30港仙，按年增加25%，連同中期息8港仙，年度共派息每股38港仙；現價計，股息率5.1厘。走勢上，5月18日升至8.36元遇阻回落，形成下降軌，失守各主要平均線，惟STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮7.3元以下吸納，反彈阻力8.43元，不跌穿6.9元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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