聯想集團毛利率擴張 短線走勢見改善

2021/2022財政年度，智能設備業務的銷售創紀錄，按年增加18%至623.1億美元，經營溢利增長27%，創47億美元的歷史新高。居家辦公的需求強烈，推動高端產品銷售，包括工作站和ThinkBooks；而遊戲電腦產品收入，亦按年增加37%。至於基礎設施方案業務（前稱為數據中心業務集團）方面，自2014年完成收購x86業務以來首次實現盈利，全年度營收按年增加13%至71.4億美元，錄得經營溢利670.3萬美元。期內，方案服務業務的經營溢利增長40%至11.95億美元。

去年度，經營活動現金流增加至40.76億美元，淨債務減少15億美元。集團擬派末期息每股30港仙，按年增加25%，連同中期息8港仙，年度共派息每股38港仙；現價計，股息率5.1厘。走勢上，5月18日升至8.36元遇阻回落，形成下降軌，失守各主要平均線，惟STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮7.3元以下吸納，反彈阻力8.43元，不跌穿6.9元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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