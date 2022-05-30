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專家觀點>金利豐證券

醫思健康藉收購擴張規模

醫思健康（2138）為本港最大非醫院的醫療服務提供者覆蓋範圍廣泛，提供服務包括醫學美容、牙醫，以及多種專科服務、全科診所等。集團日前公佈，以總代價為4,125萬元收購Mobile Medical 75%股權；目標集團以「美邦」為商號於香港提供全面的體檢服務，目前在本港經營四間體檢中心，並於佐敦設有一間醫療中心，及位於荔枝角的一間化驗所，以支援醫學實驗室測試服務。於收購事項完成時，集團預計將運營合共6間體檢中心。

集團在中環馮氏大廈開設的新旗艦中心，其中五層樓面已於今年3月31日投入運營，而其餘兩層預計將在年第四季度啟用。另外，集團自2021年開展獸醫業務，今年4月訂立收購協議，向一名在香港註冊的獸醫（買方）以總代價1,575萬元，收購在大埔經營獸醫醫院的目標公司75%股權；目標公司保證在於完成收購後共三年，累計經審計之稅後溢利將不少於1,050萬元。

集團早前公佈截至今年3月31日止年度的初步銷售數據，整體銷售額將不少於30億元，按年升幅不少於35%；其中，香港的醫療服務銷售額按年增長不少55%，香港和澳門的醫學美容及美容服務增長不少15%，而內地診所和服務中心的銷售額增長不少於18%。

走勢上，3月15日跌至5.8元止跌回穩，期後股價橫行整固，昨日重上10天、20天和50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，短線走勢料有改善，宜候低7.4元吸納，反彈阻力8.5元，不跌穿6.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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