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專家觀點>金利豐證券

碧桂園服務整固後有望再上

今年以來，中央對內地的樓市政策調控逐步放鬆，憧憬內房行業最壞時期已過，預期物管股有望從中受惠。物管股具「輕資產」概念，現金流較為穩定，而且行業分散，在汰弱留強的情況下，為大型物管企業帶來併購的機會，提升市場佔有率。碧桂園服務（6098）具品牌優勢，2021年度收入288.4億元（人民幣，下同），按年增加84.9%，純利上升50.2%至40.3億元。整體毛利率下降3.3個百分點至30.7%，惟行政開支率則下降1.2個百分點至11.3%。

去年度，物業管理服務的收入按年增加60.3%至137.9億元，佔總收入的47.8%；分部毛利率下跌4.3個百分點至47.8%。集團擁有龐大物業管理組合，於去年12月底，除「三供一業」業務外，集團的合同管理面積較 2020年底增加6.17億平方米至14.8億平方米；收費管理面積增加3.88億平方米至7.67億平方米，其中，由獨立第三方物業開發商開發的物業收費管理面積增幅達306%，佔收費管理面積比由2020年度的27.4%，上升27.4個百分點至約54.8%。

由此可見，集團由過往相當依賴碧桂園（2007），逐步轉向擴張獨立第三方項目。集團在去年度，收購嘉寶服務、富良環球和鄰里樂控股等較大型的物業管理公司，帶動收費管理面積增加較快。去年度，經營活動所得現金淨額34.07億元，期末銀行存款和現金總額（包括受限制銀行存款）117.56億元，而銀行及其他借款為11.23億元，可換股債券餘額40.65億元，資本負債比率維持在淨現金狀況。

走勢上，近日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢料改善，可考慮30元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力40元，不跌穿24.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份