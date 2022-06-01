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專家觀點>金利豐證券

豐盛生活服務財務穩健

豐盛生活服務（0331）的業務包括物業及設施管理服務、綜合生活服務，以及機電工程。在疫情期間，集團整體業務維持穩定。截至2021年12月底止中期，集團的收入33.51億元，按年增加6.3%，惟純利倒退49.4%至2.38億元。然而，若扣除集團保就業計劃項下政府補助，以及期間並無再次錄得於2020年12月出售洗衣業務的影響，經調整盈利則按年增加16.5%，至2.26億元。期內，整體毛利率由23.3%下跌8.5個百分點至14.8%，主要由於新冠病毒相關政府補助減少所致。

包括提供清潔服務和保安護衛及活動服務的綜合生活服務，中期的收入按年上升2.8%至15.91億元，佔總收入的47.5%。去年12月底，綜合生活服務的合約總金額總合計68.57億元，而未完成合約總額為41.9億元。至於機電工程服務，涵蓋各類型建築物及設施，包括政府建築物及設施、寫字樓、商場和酒店等；分部收入增加10.9%至14.16億元，收入佔比約42.3%。去年12月底，機電工程服務的合約總金額合94.01億元，而未完成合約總額為55.96億元。

按地域劃分，自香港、內地和澳門的收入，分別佔總額的87.2%、8.1%和20%。集團的財務穩健，2021年12月底，現金及銀行結餘總額6.08億元，債務總額3.83億元，現金結餘淨額增加至2.25億元。集團中期的派息比率為40.2%；現價計，預測股息率約5.7厘，具大一定吸引力。

走勢上，5月10日跌至4.95元止跌回升，形成上升軌，10天線先後走高於20天和50天線，MACD牛差距擴大，惟STC%K線略走低於%D線，現價處於保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低5.3元以下吸納，反彈阻力6.05元，不跌穿4.95元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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