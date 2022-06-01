豐盛生活服務財務穩健

包括提供清潔服務和保安護衛及活動服務的綜合生活服務，中期的收入按年上升2.8%至15.91億元，佔總收入的47.5%。去年12月底，綜合生活服務的合約總金額總合計68.57億元，而未完成合約總額為41.9億元。至於機電工程服務，涵蓋各類型建築物及設施，包括政府建築物及設施、寫字樓、商場和酒店等；分部收入增加10.9%至14.16億元，收入佔比約42.3%。去年12月底，機電工程服務的合約總金額合94.01億元，而未完成合約總額為55.96億元。

按地域劃分，自香港、內地和澳門的收入，分別佔總額的87.2%、8.1%和20%。集團的財務穩健，2021年12月底，現金及銀行結餘總額6.08億元，債務總額3.83億元，現金結餘淨額增加至2.25億元。集團中期的派息比率為40.2%；現價計，預測股息率約5.7厘，具大一定吸引力。

走勢上，5月10日跌至4.95元止跌回升，形成上升軌，10天線先後走高於20天和50天線，MACD牛差距擴大，惟STC%K線略走低於%D線，現價處於保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低5.3元以下吸納，反彈阻力6.05元，不跌穿4.95元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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