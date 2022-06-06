特步重上各主要平均線 伺機跟進

除了自身主品牌，集團2019年收購Saucony（索康尼）、Merrell（邁樂）、K-Swiss（蓋世威）和Palladium（帕拉丁），進一步豐富其品牌組合。不過，四個新品牌目前的規模較細，仍然產生營業虧損，相信要錄得盈利仍需要時間。今年首季度，特步主品牌的零售銷售（包括線上線下渠道）按年增長30%至35%；零售折扣水平為75折；零售存貨周轉約四個月。

截至去年12月底止年度，特步主品牌的收入按年增加24.5%至88.41億元（人民幣，下同）創紀錄，佔總收入的88.3%，分部營業利潤率擴闊2.6個百分點至18.2%。另外，隨著疫情加速，消費者傾向轉至網上消費。集團透過社交媒體平台，例如抖音及小紅書，並充分利用直播電商，去年度電子商務業務顯著增長，並佔特步主品牌在2021年的收入超過30%。去年底，平均應收貿易款項周轉天數減少13天，至107天，平均存貨周轉天數則增加3天至77天

走勢上，目前處於上升軌，先後重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，惟現價高於保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低11元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力13.2元，不跌穿10元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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