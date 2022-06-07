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專家觀點>金利豐證券

建滔受惠行業需求增加

建滔集團（0148）為全球規模最大的覆銅面板生產商，具有規模效益。去年度環球經濟復甦步伐加快，大宗商品的需求增加，以及集團的覆銅面板與印刷線路板部門合作，產生協同效應，帶動兩個部門的銷售數量和產品價格均錄得升幅。截至去年12月底止年度，集團的收入567.55億元，按年增加30.4%，純利增加1.3倍至107.78億元，EBITDA增加75%至175.6億元。期內，覆銅面板的營業額（包括分部間之銷售）292.06億元，按年增加76%，收入佔比42.9%，分部EBITDA上升132%至90.64億元。

覆銅面板去年度銷售1.24億張，按年增加600萬張，再創紀錄新高。在原材料供應緊張的情況下，集團能自主供應銅箔、玻璃絲、玻璃布和環氧樹脂等上游物料，發揮垂直整合模式的優勢。隨著位於廣東省韶關市的環氧玻璃纖維覆銅面板FR4)廠房已能全數投產，在新產能的帶動下，將可持續擴大高附加值覆銅面板的銷售比例。另外，集團正研究在泰國增加覆銅面板和上游物料產能的可行性。

去年度，印刷線路板的收入增長29%至136.1億元，佔總營業額的24%，主要受5G應用、遠程教學和辦公、新能源汽車，以及人工智慧等需求帶動，銷量創歷史新高。至於化工部門，分部收入（包括分部間之銷售）增加55%至163.77億元，分部EBITDA增加184%至 43.86億元，主要由於期內多種化工產品價格上漲，其中以醋酸，燒鹼和雙酚A的價格升幅最為顯著。去年度，由於交付單位數量減少，房地產部門的收入下跌71%至23.75億元，EBITDA下降57%至15.22億元。

集團擬派末期息每股2.44元，將於6月15日除淨；連同中期息56仙，全年共派3元，現價計股息率約7.8厘。走勢上，自5月底起形成上升軌，企穩各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，宜候低37元以下吸納，反彈阻力40.7元，不跌穿35.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份