金山軟件遊戲業務 力拓海外市場

金山軟件（3888）的收入來自辦公軟件及服務，以及網絡遊戲和其他，今年首季度的收入佔比分別為47%和53%。期內，集團的收入18.53億元（人民幣，下同），按年增加18.8%，純利倒退14.7%至9,939萬元，惟扣除股份酬金成本前盈利則增加2.7%至1.43億元。整體毛利率由2021年第一季度的77.8%，下降3.3個百分點至81.1%，惟較上季度增加1個百分點。集團繼續透過研發來持續改善產品和服務，今年首季度研發成本按年增加24%至6.08億元，主要由於員工人數和員工相關開支增加。
今年首季度，集團的網絡遊戲及其他的收入9.82億元，按年增加24.5%。內地自4月重新審批遊戲版號後，於日前再次發放第二批遊戲版號，今次共60款遊戲獲批。集團在去年底推出《劍俠世界3》，同時持續優化新上線產品，2022年4月新獲版號的《劍網3緣起》在5月開啟公測。另外，集團積極佈局中國以外的市場，《劍俠世界3》在今年3月於東南亞上線，《武林閑俠》在今年4月在香港、澳門、台灣地區上線，並計劃在第三季度於韓國上線
內地媒體《人民日報》發表評論文章指，要將國產軟件產業做大做強，掌握主動權。集團今年首季度的自辦公軟件及服務，收入按年增加13%至8.71億元，主要是由於金山辦公集團的個人和機構訂閱業務持續增長，部分被機構授權及互聯網廣告業務減少所抵銷。今年3月，集團的辦公軟件主要產品月活躍設備數5.72億，按年增加15%。
走勢上，4月底起形成上升軌，昨日重上100天線，MACD牛差距擴大，惟STC%K線回落至接近%D線，宜候低26.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力33元，不跌穿23.7元續持有。
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