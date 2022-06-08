金山軟件遊戲業務 力拓海外市場

今年首季度，集團的網絡遊戲及其他的收入9.82億元，按年增加24.5%。內地自4月重新審批遊戲版號後，於日前再次發放第二批遊戲版號，今次共60款遊戲獲批。集團在去年底推出《劍俠世界3》，同時持續優化新上線產品，2022年4月新獲版號的《劍網3緣起》在5月開啟公測。另外，集團積極佈局中國以外的市場，《劍俠世界3》在今年3月於東南亞上線，《武林閑俠》在今年4月在香港、澳門、台灣地區上線，並計劃在第三季度於韓國上線

內地媒體《人民日報》發表評論文章指，要將國產軟件產業做大做強，掌握主動權。集團今年首季度的自辦公軟件及服務，收入按年增加13%至8.71億元，主要是由於金山辦公集團的個人和機構訂閱業務持續增長，部分被機構授權及互聯網廣告業務減少所抵銷。今年3月，集團的辦公軟件主要產品月活躍設備數5.72億，按年增加15%。

走勢上，4月底起形成上升軌，昨日重上100天線，MACD牛差距擴大，惟STC%K線回落至接近%D線，宜候低26.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力33元，不跌穿23.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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