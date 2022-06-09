政策扶持基建 中交建料受惠

今年第一季度，新簽合同額4,306.9億元，按年增加4.9%，完成今年度目標的30%；其中，基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務的新簽合同額，分別為3,792.8億元、165.2億元、325.1億元和23.8億元。除了內地市場，集團亦遍佈海外市場，成功進入非洲、亞洲、南美洲、大洋洲等鐵路建設市場。今年首季度，各業務來自於境外地區的新簽合同額為616.5億元（約折合95.53億美元），按年增加5.71%，約佔集團新簽合同額的14%。

另外，集團早前公佈計劃與同系公司中國城鄉和祁連山（滬：600720）就建議資產重組簽署資產置換及發行股份購買資產協議，中交建和中國城鄉將一批工程業務資產轉讓予祈連山，祈連山則以發行新股支付收購代價，完成後中交建將為祁連山的控股股東。

走勢上，5月5日升至4.74元（港元，下同）遇阻回落，翌日裂口下跌，先後失守多條主要平均線，惟STC%K線回升至接近%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮4.25元以下吸納，反彈阻力4.74元，不跌穿4.04元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份