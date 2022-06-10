金蝶雲服務具增長潛力

去年度，集團來自雲服務收入按年上升44.2%至27.58億元，佔總營業額的66.1%。金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR）增長58.5%至15.7億元。同時雲訂閱服務相關的合同負債實現按年增加64.6%。自主創新的新一代企業級PaaS平台「金蝶雲•蒼穹」和大型企業SaaS管理雲「金蝶雲•星瀚」合計錄得收入3.85億元，按年增加102.9%，蒼穹和星瀚的續費率超過120%；期內簽約客戶551家，包括新簽客戶316家。憧憬集團繼續取得大型國企合同，成為收入增長的動力。

至於企業資源管理計劃業務及其他業務，去年度收入按年下跌2%至14.16億元，收入佔比33.9%，經營盈利減少21.2%至1.48億元。去年12月底，集團手持現金37.37億元，租賃負債7,979萬元，並無其他借款，沒有淨負債比率。走勢上，5月26日跌至13.2元（港元，下同）止跌回升，重上10天、20天和50線，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴大，惟處於保歷加通道頂線料有較大阻力，可考慮15元以下吸納，反彈阻力18.7元，不跌穿13.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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