金蝶雲服務具增長潛力

全球疫情持續，加速各企業線上化、數碼化的進程，有助軟件行業和雲端需求擴張。內地媒體《人民日報》發表評論文章指，要將國產軟件產業做大做強，掌握主動權。金蝶（0268）主要從事內地企業軟件服務，近年積極拓展雲服務，透過雲轉型，從企業資源管理計劃（Enterprise resource planning，ERP）到EBC（Enterprise Business Capabilities）。集團2021年度的收入41.74億元（人民幣，下同），按年增加24.4%，虧損收窄9.9%至3.02億元，毛利率則下跌2.7個百分點至63.1%。
去年度，集團來自雲服務收入按年上升44.2%至27.58億元，佔總營業額的66.1%。金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR）增長58.5%至15.7億元。同時雲訂閱服務相關的合同負債實現按年增加64.6%。自主創新的新一代企業級PaaS平台「金蝶雲•蒼穹」和大型企業SaaS管理雲「金蝶雲•星瀚」合計錄得收入3.85億元，按年增加102.9%，蒼穹和星瀚的續費率超過120%；期內簽約客戶551家，包括新簽客戶316家。憧憬集團繼續取得大型國企合同，成為收入增長的動力。
至於企業資源管理計劃業務及其他業務，去年度收入按年下跌2%至14.16億元，收入佔比33.9%，經營盈利減少21.2%至1.48億元。去年12月底，集團手持現金37.37億元，租賃負債7,979萬元，並無其他借款，沒有淨負債比率。走勢上，5月26日跌至13.2元（港元，下同）止跌回升，重上10天、20天和50線，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴大，惟處於保歷加通道頂線料有較大阻力，可考慮15元以下吸納，反彈阻力18.7元，不跌穿13.2元續持有。
YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙
http://youtube.com/c/dickiewong
https://m.facebook.com/wongdickie1
https://www.instagram.com/wongdickie/