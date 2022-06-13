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專家觀點>金利豐證券

信義玻璃擴充產能 整固後有望再上

信義玻璃（0868）為全球領先的綜合玻璃製造商之一，浮法玻璃為的主要收入來源。浮法玻璃的需求，主要由內需主導，其中大部份來自房地産建築玻璃需求，其他主要爲汽車玻璃、光伏玻璃。雖然國際原油價格高企，玻璃的主要原料為能源和純鹼，或面對成本上漲的壓力，但隨著內地疫情穩定，房地產市場回暖，以及汽車的產量和銷量持續增加，有助帶動浮法玻璃的需求。

集團具有行業優勢，加上積極擴充產能，有助支持業務增長。去年度，集團產生的資本開支總額40.43億元，用於購買廠房和機器，以及在中國和馬來西亞興建工廠物業，其中包括收購位於海南省的浮法玻璃廠的成本，加強了浮法玻璃產能，以及集團於華南地區的市場覆蓋。集團預計營口生產綜合生產廠房第二期，將於今年建成。另外，集團獲得由三菱日聯銀行牽頭的三年期13.5億元雙貨幣銀團貸款，與可持續發展表現掛勾。

2021年度，集團的總收益304.59億元，按年增加63.6%，純利增加79.9%至115.56億元。受惠於浮法玻璃產品的平均售價增加，整體毛利率由2020年度的41.7%，提升10.1個百分點至51.8%。去年度，浮法玻璃的收入按年上升85.7%至219.08億元，佔總收入的71.9%，分部毛利增加1.5倍至117.76億元。汽車玻璃的營業額54.57億元，按年增加17.9%，建築玻璃的收入升39.9%至30.95億元，收入佔比分別為17.9%和10.2%。

集團現價計，預測股息率約 6.9厘，具有一定吸引力。走勢上，目前企穩50天線之上， STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，宜候低17.1元以下吸納，反彈阻力20元，不跌穿15.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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