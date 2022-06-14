中集安瑞科新增訂單充裕

中集安瑞科（3899）的產品主要應用於清潔能源，同時亦涵蓋化工環境和液態食品行業。內地加速發展新能源和清潔能源的應用，近年來，氫能產業在不同國家和地區加快發展。雖然中集安瑞科目前氫能業務的收入佔比不大，但亦積極佈局氫能產業鏈。集團與Hexagon Purus的成立氫能合資公司中集合斯康，與河北省石家莊欒城區政府簽訂協議，並將在今年第二季開建氫氣瓶生產線，產品組合將包括用於公路車輛、鐵路和船舶應用的氫氣瓶和供氫系統。另外，集團旗下研製的LPG帶泵車順利內地首批通過「新材料、新技術、新工藝」技術評審。
今年第一季度，集團的收入41.57億元（人民幣，下同），按年增加24.9%，其中清潔能源收入下跌0.7%至18.32億元，佔總收入的44%，有關的銷售收入主要來自球罐、低溫大儲罐、工業氣體低温罐、低溫小儲罐、高壓管束運輸車等裝備及工程。期內，得益於氫能行業的快速發展，集團氫能相關業務錄得大幅增加80.5%至3,589萬元。化工環境收入錄得升幅1.04倍至11.63億元，而液態食品的收入增加13.4%至7.55億元，分別佔總收入的28%和18.2%。期內，集團的新簽訂單48.03億元，今年3月底在手訂單為154.99億元，按年增加34%。
至於海外市場，第一季度收入佔集團整體收益上升至59%，其中清潔能源、化工環境和液態食品的海外地區收益，分別佔其分部收益的36.1%、95.4%和90.2%。走勢上，昨日企穩100天和250天線，MACD牛差距收窄，惟STC%K線回升至接近%D線，可考慮8.5元（港元，下同）吸納，反彈阻力10元，不跌穿7.6元續持有。
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