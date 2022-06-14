中集安瑞科新增訂單充裕

今年第一季度，集團的收入41.57億元（人民幣，下同），按年增加24.9%，其中清潔能源收入下跌0.7%至18.32億元，佔總收入的44%，有關的銷售收入主要來自球罐、低溫大儲罐、工業氣體低温罐、低溫小儲罐、高壓管束運輸車等裝備及工程。期內，得益於氫能行業的快速發展，集團氫能相關業務錄得大幅增加80.5%至3,589萬元。化工環境收入錄得升幅1.04倍至11.63億元，而液態食品的收入增加13.4%至7.55億元，分別佔總收入的28%和18.2%。期內，集團的新簽訂單48.03億元，今年3月底在手訂單為154.99億元，按年增加34%。

至於海外市場，第一季度收入佔集團整體收益上升至59%，其中清潔能源、化工環境和液態食品的海外地區收益，分別佔其分部收益的36.1%、95.4%和90.2%。走勢上，昨日企穩100天和250天線，MACD牛差距收窄，惟STC%K線回升至接近%D線，可考慮8.5元（港元，下同）吸納，反彈阻力10元，不跌穿7.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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