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專家觀點>金利豐證券

中銀航空租賃受惠行業穩步復甦

全球新冠疫情相對穩定，多個國家逐步放寬旅遊限制，帶動全球航空業持續復甦。中銀航空租賃（2588）以租賃租金收入為主要收入來源，以長期租約為基礎訂立。今年3月底，集團自有、代管及已訂購的飛機共計530架，其中自有機隊共有383架飛機，經賬面淨值加權後的平均機齡為4.1年、平均剩餘租期為8.2年，維持機隊年輕化。今年3月底，集團的自有飛機利用率達96.7%。按自有機隊價值計算，集團繼續保持全球前五和亞太第一。2021年度，集團的自有機隊中80%以上的租約預定到期日期為2027年或其後，2%的租約將於今年到期。

面對俄烏戰爭，歐盟、美英等其他國家對實施俄羅斯企業實施制裁。截至今年3月底，集團17架自有飛機和1架代管飛機，原租賃予俄羅斯的航空公司，現正從這些航空公司收回。該等飛機的租約在今年3月被終止，17架自有飛機的賬面淨值（扣除就該等飛機持有的所有現金抵押品）為5.89億美元，佔集團今年3月底資產總值的2.5%。集團就該等飛機持有的所有信用證均已成功兌付。

另，外集團受惠於較低的平均債務成本，其在2021年為2.9%。去年度的經營現金流量扣除已付利息)為13.27億美元，而去年度的現金及短期存款4.85億美元，另外還有56億美元未提取的已承諾貸款授信，債項總額168.07億美元。走勢上，近日失守10天和20天線，MACD熊差距擴大，STC%K線續走低於%D線，宜候低60以下吸納，反彈阻力70元，不跌穿54.1元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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