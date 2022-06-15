中銀航空租賃受惠行業穩步復甦

面對俄烏戰爭，歐盟、美英等其他國家對實施俄羅斯企業實施制裁。截至今年3月底，集團17架自有飛機和1架代管飛機，原租賃予俄羅斯的航空公司，現正從這些航空公司收回。該等飛機的租約在今年3月被終止，17架自有飛機的賬面淨值（扣除就該等飛機持有的所有現金抵押品）為5.89億美元，佔集團今年3月底資產總值的2.5%。集團就該等飛機持有的所有信用證均已成功兌付。

另，外集團受惠於較低的平均債務成本，其在2021年為2.9%。去年度的經營現金流量扣除已付利息)為13.27億美元，而去年度的現金及短期存款4.85億美元，另外還有56億美元未提取的已承諾貸款授信，債項總額168.07億美元。走勢上，近日失守10天和20天線，MACD熊差距擴大，STC%K線續走低於%D線，宜候低60以下吸納，反彈阻力70元，不跌穿54.1元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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