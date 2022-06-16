長和業務穩定增長 候低吸納

2021年度，業績包括多項單次項目影響，全年相關應佔收益淨額為49億元，包括成出售意大利和瑞典發射塔資產錄收益253億元，但意大利電訊業務非現金商譽減值155億元、能源業務與Cenovus Energy合併後確認非現金外匯儲備虧損35億元，Cenovus Energy美國煉油資產非現金減值14億元。而集團在2020年，有淨額70億元特殊項目收益。若撇除單次項目盈虧影響，去年集團基本盈利按年增加30%。

去年度，CK Hutchison Group Telecom的收入925.75億元，按年增加2%，惟EBITDA和 EBIT分別為430.52億元和234.62億元，分別按年下跌11%和28%，主要由於2021年一次性項目的淨影響收益較去年少。至於港口及相關服務，以呈報貨幣計算，去年度收入增加29%至422.85億元，EBITDA增加39%至151.57億元。零售部門以呈報貨幣計算，收入上升9%至1,736.01億元，EBITDA增加14%至124.6億元。

集團的整體財務狀況維持穩健，去年12月底，綜合現金及可變現投資合共1,613.6億元，綜合銀行及其他債務總額3,295.29億元，資本淨額比率降至20.3%。現價計，股息率約5.4厘，具有一定防守性。走勢上，昨日10天線得而復失，STC%K線續走低於%D線，MACD維持熊差距，宜候低52元以下吸納，反彈阻力57.6元，不跌穿50元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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