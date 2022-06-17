網易積極拓展海外市場

內地繼今年4月11日遊戲版號重啓下發，國家新聞出版署在6月7日再次發放新一批60個網絡遊戲版號。雖然是次獲批遊戲的名單中，多數來自中小企業，而遊戲商龍頭騰訊（700）和網易（9999）繼續未有著落，但市場相信中央希望整個行業健康發展，釋除監管機構停止審批遊戲版號的疑慮，對前景較為正面。網易今年首季度的收入和盈利好過預期，可多加留意。

今年首季度，集團的收入235.6億元（人民幣，下同），按年增加14.8%；純利43.94億元，按年下跌1%，按季下跌22.8%，而非公認會計準則的淨利潤為51.18億元，按年升0.7%，按季跌22.4%，毛利則升16.1%至128.2億元。期內，在線遊戲服務淨收入按年增加15.3%至172.73億元，其中來自於手遊的淨收入佔在線遊戲服務淨收入的66.9%。在線遊戲服務的毛利率為65.1%，按季和按年分別增加1個百分點和0.5個百分點，主要得益於新推出的遊戲。

除了內地市場，集團計劃在海外發行更多手遊，已經在日本、東南亞、美國和其他市場推出遊戲產品，有望提升海外遊戲業務的收入。今年首季度，雲音樂的淨收入增加38.6%至20.67億元，分部毛利率顯著改善至12.2%。期內，有道的淨收入按年下跌10.4%至12億元，毛利率按年下跌4.2個百分點至53.1%，由於學科類課外培訓業務已經停止。至於創新及其他業務，淨收入上升11.5%至30.15億元。

走勢上，上週五呈「大陽燭」重上10天、50天和100天線，惟STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，宜候低146元（港元，下同）吸納，反彈阻力173元，不跌穿130元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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