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專家觀點>金利豐證券

內地推促進消費政策 永達汽車料受惠

中央落實分階段減少徵收部分乘用車購置稅600億元（人民幣，下同），並推出新能源下鄉政策，連同各地方政府促進汽車消費政策，將帶動汽車銷售；作為內地大型汽車經銷商的永達汽車（3669），有望從中受惠。集團為4S汽車經銷商，為兩大德國汽車品牌--寶馬BMW和保時捷Porsche在內地最大汽車代理。去年度，集團自建新開業24家品牌網點，新獲授權33個；在收購兼併方面，共收購位於江蘇地區的4家豪華品牌4S店。於去年底，集團已開業網點共計237家，另有11個授權待開業網點。

今年首季度，集團的綜合收入176.8億元，按年下跌11.4%，純利下跌12.7%至4.59億元，綜合毛利則上升1.6%至21.06億元。期內，集團的新車銷售量按年下跌27%至4.26萬輛，當中，中高端品的銷量下跌5成，而豪華及超豪華品牌新車銷量跌幅相對溫和，按年下跌14%至3.2萬輛。新車銷售收入下跌16.4%至138.27億元，其中豪華及超豪華品牌新車銷售收入122億元，下跌12%。

今年第一季度，售後服務業務收入微升0.4%至26.85億元。包括金融保險的代理服務收入增加8.8%至3.23億元。至於二手車交易量，按年升9.2%至1.66萬輛。平均存貨周轉天數22.3天，較2021年同期的25天，減少2.7天。走勢上，自6月起股價橫行固，目前企穩於100天線之上，MACD熊差距略有擴大，惟STC%K線回升至接近%D線，可考慮7.7元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力9.7元，不跌6.6元可續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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