內地推促進消費政策 永達汽車料受惠

今年首季度，集團的綜合收入176.8億元，按年下跌11.4%，純利下跌12.7%至4.59億元，綜合毛利則上升1.6%至21.06億元。期內，集團的新車銷售量按年下跌27%至4.26萬輛，當中，中高端品的銷量下跌5成，而豪華及超豪華品牌新車銷量跌幅相對溫和，按年下跌14%至3.2萬輛。新車銷售收入下跌16.4%至138.27億元，其中豪華及超豪華品牌新車銷售收入122億元，下跌12%。

今年第一季度，售後服務業務收入微升0.4%至26.85億元。包括金融保險的代理服務收入增加8.8%至3.23億元。至於二手車交易量，按年升9.2%至1.66萬輛。平均存貨周轉天數22.3天，較2021年同期的25天，減少2.7天。走勢上，自6月起股價橫行固，目前企穩於100天線之上，MACD熊差距略有擴大，惟STC%K線回升至接近%D線，可考慮7.7元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力9.7元，不跌6.6元可續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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