太平洋航運具反彈空間

集團今年第一季度，受惠行業表現強勁，靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入，分別為23,810美元（淨值）和32,510美元（淨值），按年分別增長117%及和122%。期內，集團的日均表現較小靈便型及超靈便型乾散貨船的平均指數，分別高出3,260美元及8,610美元。2022年第二季度的核心小靈便型及超靈便型乾散貨船日數中，分別已有75%及92%按日均租金23,970美元（淨值）及31,250美元（淨值）獲訂約。

今年下半年的核心小靈便型及超靈便型乾散貨船日數中，分別已有26%及35%按日均租金16,440美元（淨值）及21,590美元（淨值）獲訂約。根據往年情況，第一季度通常是全年最疲弱，集團預期今年餘下時間，以高於首季度的租金訂定新的貨運合約及長期合約的機會甚高。

集團股價5月30日升至4.39元遇阻回落，期後累計跌幅近3成。走勢上，先後失守10天、20天、50天和100天線，MACD熊差距收窄 STC%K線升穿%D線，短線走勢料有改善，可考慮3.3元吸納，反彈阻力4.39元，不跌穿3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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