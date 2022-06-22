置富產業信託派息穩定 具防守性

2021年底，物業組合的出租率為94.3%，然而，由於到期租約大部分在兩至三年前所訂立，故租金水平較高，2021年的續租租金調升率錄得負增長。集團分別投入3億元和1,600萬元的資本開支，開展+WOO 嘉湖和置富都會的資產增值措施（AEI，Asset Enhancement Initiatives）。+WOO 嘉湖第二期的AEI已經開展，有助提升其定位；該翻新工程會分期進行，受影響區域將在今年中起分階段重新開業。雖然兩項AEI仍在進行中，去年度的租戶續租率錄得74%。

集團的財務穩定，期末可動用的流動資金為4.18億元，包括已承諾而未提取的融資額度3億元，以及銀行存款1.18億元；總負債佔總資產的比率由2020年底的27.2%下降至26.5%。去年底，每基金單位的資產淨值為14.79元，較2020年底的14.62元增加1.2%。現價計，預測股息率6.8厘，具一定防守性。

自6月起股價受壓，已逐漸浮現投資價值。走勢上，目前失守各主要平均線，STC%K線跌穿%D線，MACD維持熊差距，宜候低6.3元以下吸納，反彈阻力7.4元，不跌穿5.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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