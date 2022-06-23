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專家觀點>金利豐證券

中海外財務穩定 伺機跟進

內地房地產市場自去年下半年以來，不少房地產商相繼陷入財困，連同經濟面臨下行壓力，政策調控房地產市場，樓房銷售表現疲弱。不過，內地近期多個城市陸續出台穩樓市措施，例如部份地區下調首套房貸款最低首付比例、推出「房票」安置政策重出江湖，料有助推動房地產市場去庫存。然而，房企仍面對流動性壓力，因此具國企背景、強勁的資產負債表的中海外（688），值得看高一線。

今年5月份，中國海外系列公司的合約物業銷售金額263.91億元人民幣，按年下跌23%，而應的已售樓面面積約102.19萬平方米，按年下跌42%。今年首五個月，中國海外系列公司累計合約物業銷售金額950.33億元人民幣，相應的累計已售樓面面積442.53萬平方米，分別按年下跌38.9%和42.3%。

今年5月底，錄得已認購物業銷售約192.37億元人民幣，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。隨著各地推出穩樓市措施，憧憬集團6月份的銷售料有改善。今年首五個月，集團收購的土地累計應佔樓面面積約212.67萬平方米，累計應付的土地出讓金約為319.83億元人民幣。

集團整體財務表現穩定，今年3月底銀行結餘及現金為1,147.4億元人民幣，淨借貸比率為43.1%，遠較大部份同業為低。走勢上，昨日重上50天和100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，惟升至保歷加通道頂線料有較大阻力，可考慮23元以下吸納，反彈阻力26.6元，不跌穿20.4元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份