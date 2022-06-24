海爾智家具行業領先優勢

今年第一季度，集團的營業收入602.51億元（人民幣，下同），按年增加10%，純利上升15.1%至 35.17億元，扣除非經常性損益的股東應佔淨利潤31.91億元，增加13%。整體毛利率上升0.05個分點至28.5%。期內，集團的中國智慧家庭及其他業務收入，錄得按年增加10%。

集團積極拓展高端市場，卡薩帝的業務持續增長，首季度的收入按年增加32.3%，其中，卡薩帝廚電實現收入按年增長70.3%。集團豐富卡薩帝、海爾水洗空氣空調等中高端產品，期內，家用空調高端市場份額（4,000元以上掛機或10,000元以上櫃機）按年提升4.8個百分點至24.3%。

至於海外市場，內地家電企的產品價格具有一定競爭力，有助帶動出口訂單。今年第一季度，海爾智家來自海外的收入按年增加4.2%，經營利潤率提升0.1個百分點。在美國市場，包括Monogram、Café和GE Profile在內的高端品牌增幅超30%。另外，羅馬尼亞冰箱工廠產能逐步增加，今年第一季度產量已超過去年投產以來的總產量。

走勢上，6月14日跌至24.3元（港元，下同）止跌回升，先後重上多條主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低26.2元以下吸納，反彈阻力30.6元，不跌穿24.3元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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