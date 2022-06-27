復星旅遊文化重上多條平均線

新型冠狀病毒疫情在全球繼續蔓延，惟隨著各國推進疫苗注射，多個國家旅行限制的解除，旅遊業有望穩定復甦。復星旅遊文化（1992）主要從事度假村及旅遊目的地運營，以及旅遊相關物業銷售及建造服務，有望從中受惠。2022年第一季度，按不變匯率計，集團的度假村及旅遊目的地運營以及旅遊休閑服務及解決方案的營業額按年增加約306.6%，至41.98億元（人民幣，下同）。期內，得益於Club Med的淨利潤轉正，雖然受中國疫情的負面影響，但集團純利潤轉正。
今年第一季度，Club Med的營業額（按不變匯率計）33.68億元，按年上升506.4%，且已恢復到2019年同期的約84.5%。期內，全球平均入住率62.1%，與2021年同期相比，增加25.2個百分點；全球平均入住率達約62.1%，按年增加約25.2個百分點；平均每日床位價格為1,724.7元，按年增加61.5%。至於三亞亞特蘭蒂斯，今年第一季度營業額按年減少1.6%至3.8億元，期內迎接遊客減少7%至110萬人次，客房平均每日房價2,854元，平均入住率達約62.6%。今年第一季度，Thomas Cook英國錄得營業額3.6億元，按年增長843.7%。
集團計劃繼續擴張規模，Club Med在2022年至2024年間繼續推進17家全新度假村的開業，並以Casa Cook、Cook’s Club和其衍生品牌在2023年前於全球佈局30家生活方式度假酒店。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天、20天、50天和100天線，STC%K線略走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮10.4元吸納，反彈阻力12.3元，不跌穿9.5元續持有。
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