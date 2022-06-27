復星旅遊文化重上多條平均線

今年第一季度，Club Med的營業額（按不變匯率計）33.68億元，按年上升506.4%，且已恢復到2019年同期的約84.5%。期內，全球平均入住率62.1%，與2021年同期相比，增加25.2個百分點；全球平均入住率達約62.1%，按年增加約25.2個百分點；平均每日床位價格為1,724.7元，按年增加61.5%。至於三亞亞特蘭蒂斯，今年第一季度營業額按年減少1.6%至3.8億元，期內迎接遊客減少7%至110萬人次，客房平均每日房價2,854元，平均入住率達約62.6%。今年第一季度，Thomas Cook英國錄得營業額3.6億元，按年增長843.7%。

集團計劃繼續擴張規模，Club Med在2022年至2024年間繼續推進17家全新度假村的開業，並以Casa Cook、Cook’s Club和其衍生品牌在2023年前於全球佈局30家生活方式度假酒店。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天、20天、50天和100天線，STC%K線略走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮10.4元吸納，反彈阻力12.3元，不跌穿9.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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