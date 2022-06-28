海豐國際短線具反彈空間

上海全面恢復正常生產生活秩序，當地的海運、空運口岸貨量持續回升。雖然商品價格高企，或會拖累潛在的需求，但長遠受惠於電子商務持續發展，整體航運業前景仍然正面。主要從事集裝箱航運物流的海豐國際（1308），專注服務亞洲區內貿易市場，採用高頻率高密度的業務模式。去年度，集團經營74條貿易航線，網絡覆蓋內地、日本、韓國、台灣、香港、越南等的74個主要港口和城市。
今年第一季度，集團的收入10.43億美元，按年增加65.4%。期內，受惠於集裝箱運量上升，以及平均運費上升入，裝箱航運物流業務賺取的收入，按年增加66%至10.28億美元。集團來自集裝箱航運物流業務的集裝箱運量為72.98萬標準箱，按年上升4.8%；來自集裝箱航運物流業務的平均運費（不包括互換艙位費收入），增加61.6%至每標準箱1,241.6美元。另外，集團的乾散貨及其他業務收入，按年上升6.5%至660萬美元。
去年底，集團船隊由96艘船舶組成，總運力達到14.3萬個標準箱，當中包括68艘自有船舶和28艘租賃船舶，平均船齡為11.7年；亦經營（包括合資經營）130.8萬平方米堆場和13.3萬平方米倉庫。去年底，集團手持現金9.2億美元，有計息銀行貸款3.27億美元，資本負債比率為0。
自6月初起形成下降軌，累計跌幅逾兩成。走勢上，週一呈「大陽燭」，昨日重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，宜候低23.5元以下吸納，反彈阻力27.5元，不跌穿22元續持有。
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