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專家觀點>金利豐證券

中海油田服務跌勢有望喘穩

利比亞和厄瓜多爾政治動盪，可能進一步收緊石油供應，支持國際油價上升。隨著國際油價繼續處於高位，全球油企將加大對勘探和生產方面的投資，帶動油田服務的需求。內地近海市場具規模的綜合油田服務供應商的中海油田服務（2883），近日股價見反彈，可多加留意。

截至去年底，共運營、管理57座鑽井平台（包括43座自升式鑽井平台、十四座半潛式鑽井平台）、五套模塊鑽機等裝備。去年，集團鑽井平台作業日數為14,082天，按年減少487天；可用天使用率下降3.1個百分點至71.9%。去年度，集團的鑽井服務業務實現營業收入87.68億元（人民幣，下同），按年下跌23.5%。至於油田技術服務業務，受惠於各業務作業量有所恢復，去年分部實現營業收入按年增加13.3%至150.68億元，佔總收入的51.6%。

去年度，海外市場範圍逐步擴大其中自主研發的「璇璣」旋轉導向及隨鑽測井系統已具備全規格現場作業能力，入井成功率取得重大突破，並成功進入海外市場形成持續作業能力。集團預計今年的資本性開支將增加至41.6億元，較2011年的資本性開支實際支出約為34.5億元有所增加；將主要用於生產基地建設、裝備及技術設備更新改造，以及技術研發投入等。

走勢上，6月16日呈「大陰燭」後跌勢持續，10天線跌穿20天、50天和100天線，STC%K線略走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮7.6元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力9元，不跌穿6.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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