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專家觀點>金利豐證券

敏華內地業務具增長空間

敏華控股（1999）主要從生產和零售功能沙發為主的沙發產品，截至今年3月底止年度，總收益217.88億元，按年增加28.6%，純利上升16.8%至22.47億元，整體毛利率增加0.6個百分點至36.7%。期內，沙發及配套產品業務共實現收入146.17億元，按年上升24.7%，佔總收入的67.1%。集團擬派末期股息每股17港仙，7月5日除淨；連同中期息13港仙，全年共派30港仙，派息比率為52.6%。現價計，股息率約3.6厘。

集團近年積極拓展中國市場，去年度，集團來自中國市場主營業務（不包含房地產、商場物業等其他業務收入）的收入131.9億元，按年上升32.3%。在今年3月底，集團於中國總共擁有5,968間品牌專賣店（不包含格調和普麗尼門店715間）。集團計劃今年在內地新開店300至500間，而發展將主要集中在三四線城市。隨著內地鼓勵內需消費，加中央對內地的樓市政策調控逐步放鬆，集團有望從中受惠。

至於海外業務，北美市場的主營銷售收入56.67億元，按年增加23.8%，歐洲及其他海外市場（不包括Home集團）營銷收入上升56.8%至13.74億元。來自Home集團的收入8.91億元，按年增加16.6%。另外，集團6月中公佈正考慮可能將銳邁科技分拆，並在中國大陸之證券交易所上市；銳邁科技主要從事設計、生產及銷售優質多功能智能傢俱部件，包括功能沙發鐵架、智能鐵架、電機及其他傢俱硬件。集團表示，目前可能分拆正處於初步階段。

走勢上，上週四企穩100天線，MACD維持牛差距，STC%K線續走高於%D線，短線走勢料改善，宜候低7.5元以下吸納，反彈阻力9.3元，不跌穿6.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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