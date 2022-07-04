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內地加強基建投資 潤泥料受惠

內地為穩定經濟增長，預料將全面加強基礎設施建設，各地政府加強交通、能源、水利等，以及房地產市場回暖，有望帶動水泥需求。華潤水泥（1313）為華南地區的大型水泥、熟料及混凝土生產商，尤其集中在廣東和廣西。今年第一季度，集團的營業額69.77億元，按年下跌18%；按產品劃分，水泥的營業額按年減少21.1%至53.2億元，佔總收入的76.3%，熟料的收入增加21.2%至4.05億元，混凝土的收入下跌12.6%至12.5億元。期內，純利倒退43.4%至7.3億元。

今年首季度，由於集團的產品銷量按年下跌，以及單位生產成本上升，導致整體毛利率下跌4.6個百分點至23.8%；期間的水泥、熟料和混凝土毛利率，分別為23.4%、29.6%和23.3%，按年下跌6.8個百分點、增加2.9個百分點和1.4個百分點。期內，水泥、熟料和混凝土的平均售價均錄得上升，分別增加至每噸436.4元、每噸414.8元和每立方米564.3元，惟銷量則出現下降，跌至1,219萬噸、97.6萬噸和221.8萬立方米。

2021年12月底，集團經營97條水泥粉磨線及46條熟料生產線，水泥及熟料的年產能分別為8,530萬噸及6,270萬噸，以及擁有62座混凝土攪拌站，混凝土年產能為3,730萬立方米。另外，根據於該等聯營公司及合營公司的股權權益，集團應佔的相關年產能分別為水泥2,240萬噸、熟料1,210萬噸和混凝土450萬立方米。

今年3月底，每股資產淨值（賬面）8.04元，按年上升2.3%。現價計，預測息率約8.7厘，具有一定吸引力。走勢上，6月17日跌至4.9元止跌回升，股價重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢料改善，可考慮5.2元以下吸納，反彈阻力6元，不跌穿4.9元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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