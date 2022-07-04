內地加強基建投資 潤泥料受惠

今年首季度，由於集團的產品銷量按年下跌，以及單位生產成本上升，導致整體毛利率下跌4.6個百分點至23.8%；期間的水泥、熟料和混凝土毛利率，分別為23.4%、29.6%和23.3%，按年下跌6.8個百分點、增加2.9個百分點和1.4個百分點。期內，水泥、熟料和混凝土的平均售價均錄得上升，分別增加至每噸436.4元、每噸414.8元和每立方米564.3元，惟銷量則出現下降，跌至1,219萬噸、97.6萬噸和221.8萬立方米。

2021年12月底，集團經營97條水泥粉磨線及46條熟料生產線，水泥及熟料的年產能分別為8,530萬噸及6,270萬噸，以及擁有62座混凝土攪拌站，混凝土年產能為3,730萬立方米。另外，根據於該等聯營公司及合營公司的股權權益，集團應佔的相關年產能分別為水泥2,240萬噸、熟料1,210萬噸和混凝土450萬立方米。

今年3月底，每股資產淨值（賬面）8.04元，按年上升2.3%。現價計，預測息率約8.7厘，具有一定吸引力。走勢上，6月17日跌至4.9元止跌回升，股價重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢料改善，可考慮5.2元以下吸納，反彈阻力6元，不跌穿4.9元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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