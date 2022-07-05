中通快遞重上100天線 伺機跟進

中通快遞（2057）的主要收入來自向其網絡合作夥伴提供快遞服務，包括包裹分揀和幹線運輸服務。今年第一季度，集團的收入79.04億元（人民幣，下同），按年增加22.1%，純利上升69.8%至9.06億元，經營利潤增加76.4%至11 億元。毛利率由2020年同期的16.9%，擴展3.6個百分點至20.5%。期內，快遞服務收入按年增加26.6%至72.2億元，佔總收入的87.6%。

今年首季度，集團的包裹量為52.26億件，按年增加16.8%，而單票價格增長8.5%。今年3月底，集團的攬件╱派件網點數量超過30,700個；直接網絡合作夥伴數量為5,750餘個；自有幹線車輛數量約為11,000輛；分揀中心間幹線運輸路線為3,650餘條；而分揀中心的數量為99 個，其中88個由公司運營，11個由公司網絡合作夥伴運營。期內，由於變種病毒Omicron的影響，導致業務量降低，使得單票分揀加運輸成本上漲2.3%，惟相信隨著疫情受控，情況料有改善。

雖然當前市場條件和COVID-19 再度爆發的不確定性，集團調整之前做出的年度業務量指引，預計今年的全年包裹量將介乎249.6億至258.6 億件的區間，按年增加12%至16%；但與行業整體表現相比，公司有信心實現全年市場份額至少增長1個百分點的目標。走勢上，昨日企穩100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢料改善，可考慮200元以下吸納，反彈阻力230.2元，不跌穿185元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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