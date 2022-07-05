moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>金利豐證券

中通快遞重上100天線 伺機跟進

內地疫情受控，各地復工復產，供應鏈和物流回復正常。國務院總理李克強表示，推動貨運量正增長，為第二季度經濟提供支撐。中國物流與採購聯會發布，今年6月份中國物流景氣指數為51.2，按月回升2.8個百分點，反映隨著穩經濟政策持續發力，以及國內疫情防控形勢好轉，市場供需兩端業務活動趨於活躍。

中通快遞（2057）的主要收入來自向其網絡合作夥伴提供快遞服務，包括包裹分揀和幹線運輸服務。今年第一季度，集團的收入79.04億元（人民幣，下同），按年增加22.1%，純利上升69.8%至9.06億元，經營利潤增加76.4%至11 億元。毛利率由2020年同期的16.9%，擴展3.6個百分點至20.5%。期內，快遞服務收入按年增加26.6%至72.2億元，佔總收入的87.6%。

今年首季度，集團的包裹量為52.26億件，按年增加16.8%，而單票價格增長8.5%。今年3月底，集團的攬件╱派件網點數量超過30,700個；直接網絡合作夥伴數量為5,750餘個；自有幹線車輛數量約為11,000輛；分揀中心間幹線運輸路線為3,650餘條；而分揀中心的數量為99 個，其中88個由公司運營，11個由公司網絡合作夥伴運營。期內，由於變種病毒Omicron的影響，導致業務量降低，使得單票分揀加運輸成本上漲2.3%，惟相信隨著疫情受控，情況料有改善。

雖然當前市場條件和COVID-19 再度爆發的不確定性，集團調整之前做出的年度業務量指引，預計今年的全年包裹量將介乎249.6億至258.6 億件的區間，按年增加12%至16%；但與行業整體表現相比，公司有信心實現全年市場份額至少增長1個百分點的目標。走勢上，昨日企穩100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢料改善，可考慮200元以下吸納，反彈阻力230.2元，不跌穿185元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份