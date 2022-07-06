香港電訊派息穩定 中長線部署

在疫情下，令漫遊業務收入大減，惟在家工作需求下，帶動寬頻的需求上升。去年度，電訊服務收入按年下跌2%至218.12億元，撇除國際電訊服務業務，本地電訊服務業務的收益則上升1%；期內，電訊服務 EBITDA上升1%至84.68億元，邊際利潤提高至39%，反映年內收益組合轉向本地數據服務，以及生產效率獲得提升。

至於流動通訊業務，分部收入按年增加13%至117.48億元，EBITDA增加1%至47.8億元。去年底，集團的5G客戶基礎為68萬名，期末後付客戶的ARPU上升2%至187元，按年增加3元，主要由於5G服務計劃月費提升所致。集團表示，截至今年3月底，公司的5G用戶滲透率為24%，目標今年達30%或以上。期內，收費電視業務收益（包括Now TV的首次全年貢獻）為24.56億元，EBITDA為4.81億元，邊際利潤為20%。

集團利用不同公司的資源和優勢，促使更多的跨部門銷售，例如去年推出與MIRROR的聯乘合作，提升在市場的吸引力。集團穩定派息，自2011年上市以來，過去十年的年度股息金額均有正增長；現價計，2022年和2023年的預測息率分別為6.8厘和7.1厘。走勢上，6月20日呈「穿腳破頭」的利好形態，昨日呈「大陽燭」企穩10天和20天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，可考慮10.5元以下吸納，中線上望11.5元，不跌穿10.24元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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