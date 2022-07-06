moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>金利豐證券

香港電訊派息穩定 中長線部署

香港電訊 （6823）的業務包括電訊服務、流動通訊和寬頻，以及收費電視等業務，對比本港其他電訊股，業務組合較多元化。截至2021年12月底止年度，受惠於固網寬頻的需求持續強勁，加上更多消費者及企業選用5G服務，以及穩健的手機銷售，集團總收益339.61億元，按年增加5%；EBITDA 增加2%至127.33億元，若調整2020年「保就業」計劃的影響，則增加5%，純利則下跌9%至48.08億元。

在疫情下，令漫遊業務收入大減，惟在家工作需求下，帶動寬頻的需求上升。去年度，電訊服務收入按年下跌2%至218.12億元，撇除國際電訊服務業務，本地電訊服務業務的收益則上升1%；期內，電訊服務 EBITDA上升1%至84.68億元，邊際利潤提高至39%，反映年內收益組合轉向本地數據服務，以及生產效率獲得提升。

至於流動通訊業務，分部收入按年增加13%至117.48億元，EBITDA增加1%至47.8億元。去年底，集團的5G客戶基礎為68萬名，期末後付客戶的ARPU上升2%至187元，按年增加3元，主要由於5G服務計劃月費提升所致。集團表示，截至今年3月底，公司的5G用戶滲透率為24%，目標今年達30%或以上。期內，收費電視業務收益（包括Now TV的首次全年貢獻）為24.56億元，EBITDA為4.81億元，邊際利潤為20%。

集團利用不同公司的資源和優勢，促使更多的跨部門銷售，例如去年推出與MIRROR的聯乘合作，提升在市場的吸引力。集團穩定派息，自2011年上市以來，過去十年的年度股息金額均有正增長；現價計，2022年和2023年的預測息率分別為6.8厘和7.1厘。走勢上，6月20日呈「穿腳破頭」的利好形態，昨日呈「大陽燭」企穩10天和20天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，可考慮10.5元以下吸納，中線上望11.5元，不跌穿10.24元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/