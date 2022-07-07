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專家觀點>金利豐證券

創科毛利率續擴張 短線走勢料改善

市場憧憬美國快將取消部分中國貨加徵關稅，有利出口股反彈。創科實業（0669）為電動工具產銷商，以市場劃分，2021年度所有地區的銷售額均錄得雙位數增幅，北美市場上升33.7%至102.25億美元，佔總收入的77.4%，歐洲市場的銷售增加41.1%至19.51億美元，而全球其他地區的增長31.8%至10.27億美元。為應對中美貿易戰影響，集團早已在越南、墨西哥和美國等地設廠，降低中國工廠產能的佔比。

由於美國經濟減速、通脹升溫拖累個人消費，或影響集團的銷售表現。然而，集團在行業具領導地位，具能力持續推出新產品，有助支持毛利率擴張。集團2021年度的毛利率連續第十三年錄得增長，按年上升0.54個百分點至38.8%。去年度，電動工具的收入按年增加37%至120億美元，佔總收入的9成，經營溢利增加37.8%至12億美元。期內，旗艦品牌MILWAUKEE業務錄得40.6%增幅，乃受推出創新產品以擴展M18和M12充電式產品平台帶動。

至於地板護理業務，分部收入增加14.8%至512億美元，佔總收入的9.4%，經營溢利上升18.7%至2,920萬美元，主要由於致力生產充電式及地毯清洗產品。集團的財務維持穩健，去年12月底手持現金18.74億美元，淨負債比率為28.2%。不過，存貨周轉日由2020年底的120日增加14日至134日；應收賬款周轉日為53日，而2020年則為48日。

走勢上，6月21日跌至80.05元止跌回穩，近日重上10天和20天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，短線走勢料改善，可考慮86元吸納，反彈阻力104元，不跌穿80元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份