中海物業財務穩健 候低吸納

2021年度整體收益94.42億元，按年增加44.3%，經營溢利上升41.2%至13.19億元，純利增加40.5%至9.84億元。整體毛利率由2020年度的18.3%，下跌0.9個百分點至17.4%。期內，物業管理服務的收入增加36.1%至66.11億元，佔總營業額的70%；經扣除分部行政費用和貿易應收款、應收保固金及代業主支付按酬金制管理物業的款項的淨減值及計及其他收益後，物業管理服務的利潤上升31.5%至8.82億元。

去年度，來自包幹制及酬金制的固定物業管理合同的收益，分別佔分部收益的95.4%和4.6%。至於增值服務，非住戶子分部的收益增加52.7%至17.89億元，住戶子分部收益上升63.3%至8.1億元，分別佔總收入的18.9%和8.6%。物管股具「輕資產」概念，現金流相對穩定。集團的財務穩健，去年12月底，手持現金增加至42.83億元，另有租賃負債7,408萬元。

走勢上，6月20日呈「穿腳破頭」止跌回升，昨日呈「大陽燭」見突破，目前企穩各主要平均線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，惟現價明顯高保歷加通道頂線料有較大阻力，可考慮8.5元以下吸納，反彈阻力10.2元，不跌穿7.9元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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