moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>金利豐證券

中升整固後有望再上

中央和多個地方推出支持汽車消費，包括內地乘用車購置稅減半、新能源汽車下鄉的政策扶持，料有助提升汽車購買需求。藍籌新貴之一的中升集團（881），目前代理的品牌組合涵蓋梅賽德斯—奔馳（平治，Mercedes-Benz）、奧迪（Audi）、寶馬（BMW）、沃爾沃（Volvo）、捷豹路虎（Jaguar Land Rover ）等豪華品牌，以及豐田、日產、本田等中高端品牌。

2021年10月，集團以約為13.14億美元完成對仁孚中國的收購，進一步擴大奔馳品牌的市場份額，同時進一步鞏固集團在華南和華西細分市場的區域地位。2021年12月底，集團經銷店總數增加至412家，其中包括254家豪華品牌經銷店及158家中高端品牌經銷店，覆蓋全國25個省、直轄市及自治區，超過110個城市。

2021年度，集團營業額按年上升18%至1,751.03億元（人民幣，下同），純利增加50.3%至83.29億元。去年度，新車銷售收入上升13.5%至1.424.66億元，佔總收入的81.4%；期內，集團新車銷量增加5.5%至528,154台，其中，豪華品牌銷量上升8.7%至299,305台，佔集團總銷量的56.7%。去年度，集團的售後服務的收入增加21%至245.05億元，收入佔比14%。至於汽車保險、汽車金融以及二手車等增值服務板塊，收入上升12%至35.28億元。

走勢上，5月31日呈「大陽燭」突破，惟6月9日升至66.61元遇阻回落，期後失守10天和20天線，STC%K線跌穿%D線，MACD維持熊差距，宜候低53.5元（港元，下同）吸納，反彈阻力60.5元，不跌穿50元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

金利豐證券有限公司

Email: wongdickie@kingston.com.hk

Facebook專頁：https://www.facebook.com/wongdickie1

新浪微博：http://t.sina.com.cn/dickiewong

騰訊微博:http://t.qq.com/wongdickie/