2021年10月，集團以約為13.14億美元完成對仁孚中國的收購，進一步擴大奔馳品牌的市場份額，同時進一步鞏固集團在華南和華西細分市場的區域地位。2021年12月底，集團經銷店總數增加至412家，其中包括254家豪華品牌經銷店及158家中高端品牌經銷店，覆蓋全國25個省、直轄市及自治區，超過110個城市。

2021年度，集團營業額按年上升18%至1,751.03億元（人民幣，下同），純利增加50.3%至83.29億元。去年度，新車銷售收入上升13.5%至1.424.66億元，佔總收入的81.4%；期內，集團新車銷量增加5.5%至528,154台，其中，豪華品牌銷量上升8.7%至299,305台，佔集團總銷量的56.7%。去年度，集團的售後服務的收入增加21%至245.05億元，收入佔比14%。至於汽車保險、汽車金融以及二手車等增值服務板塊，收入上升12%至35.28億元。

走勢上，5月31日呈「大陽燭」突破，惟6月9日升至66.61元遇阻回落，期後失守10天和20天線，STC%K線跌穿%D線，MACD維持熊差距，宜候低53.5元（港元，下同）吸納，反彈阻力60.5元，不跌穿50元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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