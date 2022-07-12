長實預測息率4厘 伺機跟進

去年度，集團已確認之物業銷售收入（包括攤佔合營企業）為377.98億元，按年下跌2.3%。去年12月底，集團已簽訂合約但尚未確認之物業銷售金額295.36億元，當中本港佔251.72億元。去年底，集團擁有可開發土地儲備（包括合作發展項目之發展商權益，但不包括農地及已完成物業）約7,500萬平方呎，其中400萬平方呎、6,700萬平方呎和400萬平方呎分別位於香港、內地和海外。不過，目前疫情仍然不穩，有機會令集團推遲放盤。

去年度，集團的物業租務收益貢獻（包括攤佔合營企業）按年下跌4.6%至56.61億元，其中來自本港的物業租務收益下跌10.8%至43.52億元，主要由於受疫情影響，本港的零售和寫字樓物業出租率下滑所致。另外，集團已經售飛機租賃業務和倫敦甲級商廈5 Broadgate後，預計有充裕現金，可以用作未來的潛在併購機會。

集團2021年度派息每股2.2元，按年上升22.2%；現價計，預測股息率約4厘。走勢上，近日失守10天線，MACD牛差距收窄，惟STC%K線回升至接近%D線，可考慮54元吸納，反彈阻力62元，不跌穿51元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份