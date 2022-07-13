農夫山泉重上10天線

去年度，各產品類別的收入均錄得雙位數字的增幅，其中，包裝飲用水的收益按年增加22.1%至170.58億元，佔總收入的57.4%。集團推出「泡茶水」和「長白雪」新品，進一步豐富飲用水產品線。至於茶飲料產品，去年度收入錄得顯著增幅，按年上升48.3%至45.79億元，佔總收入的15.4%。功能飲料產品的收入增加3.3%至36.95億元，收入佔比為12.4%。

集團營運資金狀況持續穩健，去年的經營活動現金流增加35.2%至114億元；去年底，手持現金147.84億元，計息借貸25億元，另有租賃負債9,003萬元。資本負債比率由2020年底的15.9%，進一步回落至12.5%。存貨周轉天數由2020年的69.5天減少14.7天，至2021年的54.8天。貿易應收款項及應收票據周轉天數由2020年的5.3天，減少至2021年的5.1天。

走勢上，自6月中形成上升軌，昨日重上10天線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮43.8元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力49.4元，不跌穿41元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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