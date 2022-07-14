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新創建重上多條主要平均線

新創建（0659）為多元化的綜合企業，近年積極整合業務組合，目前的核心業務包括道路、航空、建築和保險。今年5月中，集團與周大福企業各佔50%的合營企業Goshawk Aviation，以估計總代價15.75億美元，向SMBC AC出售商業飛機租賃平台；集團預計會將交易的絕大部分所得款項淨額用於償還股東貸款，並向其兩名股東進行分派。另外，集團早前協議收購6個成都和武漢的物流中心，總值代額約為22.9億元人民幣。

去年10月和11月，集團完成出售廈門集裝箱碼頭集團和蘇伊士新創建，回籠62億元的現金。截至去年12月底止中期，純利15.95億元，按年增加1.6倍。期內，「核心業務」應佔經營溢利21.42億元，按年下跌8%；撇除出售／待售資產的影響，分部應佔經營溢利下跌3%。至於策略組合，涵蓋物流、設施管理和策略性投資，截至去年12月底止中期應佔經營溢利1.85億元，按年下跌85%，若撇除出售／待售資產及策略性投資業務的影響，策略組合的經常性業務的應佔經營溢利，則按年大升381%。

另外，集團將實施一項股份回購計劃，由今年5月18日起至2023年5月17日止，為期十二個月，以購回價值不多於3億美元的股份。集團認為，其目前股價低於其內在價值，及可能未有完全反映本集團的業務前景，故為公司購回其股份的良好時機；此外，相信透過實施股份回購計劃優化資本架構，將可提高每股盈利、每股資產淨值及股東整體回報。

走勢上，6月20日跌至7.13元止跌回升，形成上升軌，重上多條主要平均線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，短線走勢維持向好，可考慮7.5元以下吸納，反彈阻力8.25元，不跌穿7.25元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份