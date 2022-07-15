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專家觀點>金利豐證券

潤電售電量保持增長

踏入夏季，天氣轉熱，內地用電量將逐步進入高峰。國家能源局公佈，今年6月份全社會用電量7,451億千瓦時，按年增加7.4%，日均用電量按月上升14.7%。今年首6個月，全社會用電量累計40,977億千瓦時，按年增加2.9%。另外，中央為碳達峰碳中和，積極推進能源轉型，支持新能源發展。華潤電力（836）由傳統火電業務，逐步轉型至可再生能源，業務具有增長潛力。

今年6月份，集團附屬電廠售電量1,528.08萬兆瓦時，按年增加0.3%，其中，附屬風電場售電量按年增加23.7%至281.93萬兆瓦時，附屬光伏電站售電量減少35.1%至11.98萬兆瓦時。今年首六個月，集團附屬電廠售電量8,641.35萬兆瓦時，按年增加0.4%，其中，附屬風電場售電量按年增加12.8%至1,816.8萬兆瓦時，附屬光伏電站售電量上升27.5%至68.45萬兆瓦時。

去年度，多間電企業均出現虧損，而潤電則受益於新能源增長強勁，仍然錄得盈利。去年度，潤電的純利為15.93億元，期內可再生能源業務核心利潤貢獻增加85.4%至83.81億元，而火電業務核心虧損為59.42億元。去年度，潤電附屬燃煤電廠平均單位燃料成本為每兆瓦時305.8元人民幣，按年增加60.4%；平均標煤單價為每噸1,022元，按年上升59.5%。

走勢上，上週五重上20天線，STC%K線回升至接近%D線，MACD牛轉熊差距，短線走勢料改善，可考慮15元吸納，反彈阻力17.6元，不跌穿13.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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