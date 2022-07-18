百威拓展高端產品 有助提升平均售價

今年首季度，集團的純利按年上升29.6%至3.02億美元，正常化除息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）增加7.6%至5.7億美元，惟毛利跌3%至8.33億美元，毛利率下跌1.8個百分點至51%。今年第一季度，集團總銷量下降2.7%至20.231億公升，主要由於3月以來內地實行的疫情管控措施，對商業環境產生重大影響，惟部份被韓國的強勁表現所抵銷。

今年首季度，中國的銷量下降4.3%，惟由於集團持續採取高端化戰略，每百升收入增加3.2%。雖然與2021年第一季度相比，集團收入下降1.3%，但仍高於疫情前水平。隨著內地疫情受控，內地居民人均可支配收入持續上升，中產人士比例增加，預期集團的中國業務將恢復增長動力。至於韓國市場，集團加快商業步伐，並在餐飲渠道和零售渠道均取得份額，集團銷量錄得中個位數增長，每百升收入錄得低個位數增長，從而實現雙位數的收入增長。

集團將於下週三（7月27日）公佈今年中期業績，值得留意。走勢上，6月24日呈「大陽燭」見突破，期後橫行整固，昨日重上20天線，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD熊差距擴大，可考慮21.5元以下吸納，反彈阻力24元，不跌穿20元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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