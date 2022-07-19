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專家觀點>金利豐證券

聯想集團企穩10天線

國務院日前表示，指出要求多項措拖擴大消費，包括全國開展以舊換新和家電下鄉，支持綠色智能家電消費。雖然自6月內地疫情受控，但在家工作、在家學習的需求依然持續，帶動人電腦的需求增加。同時，雲需求加速增長和電子商務的發展，有助推動聯想集團（0992）的智能設備業務（個人電腦、平板及手機）。集團將於本港時間今年8月11日公佈截至今年6月底止三個月業績，值得留意。

截至今年3月31日止年度，集團的收入716.18億美元，按年增加18%，純利上升72%至20.3美元，經營溢利增加41%至30.81億美元。整體毛利率按年上升0.7個百分點至16.8%，主要由於個人電腦的平均售價上漲，而淨利潤率擴張0.89個百分點，實現三年期目標的將近一半。智能設備業務的銷售創紀錄，按年增加18%至623.1億美元，經營溢利增長27%，創47億美元的歷史新高。

至於基礎設施方案業務（前稱為數據中心業務集團）方面，自2014年完成收購x86業務以來首次實現盈利，全年度營收按年增加13%至71.4億美元，錄得經營溢利670.3萬美元。期內，方案服務業務的經營溢利增長40%至11.95億美元。2021/2022財政年度，經營活動現金流增加至40.76億美元，淨債務減少15億美元。集團擬派末期息每股30港仙，按年增加25%，連同中期息8港仙，年度共派息每股38港仙；現價計，股息率5.2厘，預測股息率5.5厘。

走勢上，目前企穩10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，短線走勢料改善，可考慮7.1元吸納，反彈阻力8元，不跌穿6.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份