moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>金利豐證券

李寧維持競爭優勢 候低吸納

內地近期新冠疫情反覆，惟中央鼓勵消費帶動內需，在消費板塊之中，體育用品行業受政策監管的風險較細，而且內地的消費者傾向轉至內地品牌，李寧（2331）有望受惠。即使在疫情下，李寧維持競爭優勢，零售銷售持續增長。今年第一季度，已投入運營的李寧銷售點計算（不包括李寧YOUNG），整個平台之同店銷售按年錄得20%至30%低段增長。就渠道而言，零售（直接經營）渠道錄得20%至30%中段增長，及批發（特許經銷商）渠道錄得10%至20%低段增長，電子商務虛擬店鋪業務按年增長為30%至40%中段增長。

今年首季度，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台的零售流水按年錄得20%至30%高段增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得20%至30%中段增長，其中零售渠道錄得30%至40%中段增長及批發渠道錄得20%至30%低段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得30%至40%中段增長。今年3月底，在中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,872個，本年迄今淨減少63個；而李寧YOUNG銷售點數量共計1,135個，本年迄今淨減少67個。

集團保持嚴格的庫存管理，去年底，累計計提的存貨撥備為9,368萬元人民幣，按年減少17.2%；平均存貨周轉期由2020年底的68日，減少14日至去年底的54日，平均應收貿易款項周轉期則由17日下降至13日。走勢上，STC%K回升至接近%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，宜候低64元以下吸納，反彈阻力75元，不跌穿60元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/