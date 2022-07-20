李寧維持競爭優勢 候低吸納

今年首季度，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台的零售流水按年錄得20%至30%高段增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得20%至30%中段增長，其中零售渠道錄得30%至40%中段增長及批發渠道錄得20%至30%低段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得30%至40%中段增長。今年3月底，在中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,872個，本年迄今淨減少63個；而李寧YOUNG銷售點數量共計1,135個，本年迄今淨減少67個。

集團保持嚴格的庫存管理，去年底，累計計提的存貨撥備為9,368萬元人民幣，按年減少17.2%；平均存貨周轉期由2020年底的68日，減少14日至去年底的54日，平均應收貿易款項周轉期則由17日下降至13日。走勢上，STC%K回升至接近%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，宜候低64元以下吸納，反彈阻力75元，不跌穿60元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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