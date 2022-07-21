moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>金利豐證券

蒙牛具行業優勢 整固後有望再上

內地多個城市推出促進消費紓困措施，有助改善零售氣氛。內地民眾對乳製品的人均消費量，仍然遠低於世界平均水平，尤其農村和中小型城市的液態奶的滲透率更低，因此內地乳製品市場仍具較大發展空間。蒙牛乳業（2319）的業務涵蓋行業的上、中和下游，提供多元化的乳製品。2021年度，集團的收入881.4億元（人民幣，下同），按年增加15.9%，純利上升42.6%至50.26億元，EBITDA增加38.1%至79.8億元。不過，受到原料鮮奶價格上升的影響，毛利率由2020年度的37.7%下降1個百分點至36.7%。

液態奶業務包括生產及經銷超高溫滅菌奶（UHT奶）、乳飲料、酸奶和鮮奶，為主要收入來源；去年度，分部收入按年增加12.9%至765.14億元，佔總收入的86.8%，分部盈利上升59.4%至50.9億元。集團持續改善產品結構，推動高端產品品牌，例如特侖蘇、每日鮮語和現代牧場等，有助緩和成本上漲的壓力。

期內，奶粉業務、冰淇淋業務的收入分別增加8.2%和61%，而以奶酪業務為主的其他收入，按年增加126.3%。不過，奶粉業務轉虧為盈，分部虧損11.14億元。另外，集團早前公佈私有化雅士利（1230），雖然有指私有化的作價太高，但透過私有化將能夠以更大的靈活性實現未來的業務發展，並在內部改善潛在競爭，提升協同效益。

走勢上，過去一個月股價橫行整固，目前失守各主要平均線，MACD維持熊差距，惟STC%K線回升至接近%D線，宜候低36.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力41元，不跌穿34.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份