蒙牛具行業優勢 整固後有望再上

液態奶業務包括生產及經銷超高溫滅菌奶（UHT奶）、乳飲料、酸奶和鮮奶，為主要收入來源；去年度，分部收入按年增加12.9%至765.14億元，佔總收入的86.8%，分部盈利上升59.4%至50.9億元。集團持續改善產品結構，推動高端產品品牌，例如特侖蘇、每日鮮語和現代牧場等，有助緩和成本上漲的壓力。

期內，奶粉業務、冰淇淋業務的收入分別增加8.2%和61%，而以奶酪業務為主的其他收入，按年增加126.3%。不過，奶粉業務轉虧為盈，分部虧損11.14億元。另外，集團早前公佈私有化雅士利（1230），雖然有指私有化的作價太高，但透過私有化將能夠以更大的靈活性實現未來的業務發展，並在內部改善潛在競爭，提升協同效益。

走勢上，過去一個月股價橫行整固，目前失守各主要平均線，MACD維持熊差距，惟STC%K線回升至接近%D線，宜候低36.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力41元，不跌穿34.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份