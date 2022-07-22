維達優化產品組合 有助緩和成本壓力

今年上半年，紙巾的收益按年上升6.1%至79.63億元，佔集團總收益的82%；分部毛利率由2021年上半年的37.8%，下跌6.2個百分點至31.6%。集團推出多個新品，包括維達可水洗廚房紙、維達4D Deluxe濕廁紙等。集團透過提高高端產品組合的佔比，有助減輕原材料成本上升及促銷壓力所帶來的影響，鞏固集團的市場領先地位。至於個人護理業務，分部收入增加9%至17.17億元，佔總額的18%，分部毛利率下跌1.2個百分點至34.1%。

集團繼續擴充產能，已開展試運營的華南、華東及華中造紙產能擴張，在今年6月底集團造紙設備設計年產能達139萬噸。位於馬來西亞的新東南亞區域總部，以及其先進製造和創新中心的建設工程正按計劃進行，預計在今年內落成。走勢上，上週五低開高走呈「大陽燭」，企穩10天、20和250天線，MACD牛差距擴大，STC%K線升穿至%D線，惟處於保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低20.5元以下吸納，反彈阻力22.65元，不跌穿19.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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