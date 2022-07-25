越秀服務整固後有望再上

截至去年12月底止年度，集團收入19.18億元（人民幣，下同），按年增加64.2%，純利上升80.6%至3.6億元。期內，92.2%的收入來自廣州越秀、越秀地產及彼等各自的合營企業、聯營公司或其他關聯方，只有7.8%來自獨立第三方。整體毛利率由2020年度的34.5%，增加0.5個百分點至2021年度的35%。期內，非商業物業管理及增值服務的收入上升75.7%至14.25億元，商業物業管理及運營服務的收入增加38.2%至4.93億元，分別總收入的74.3%和25.7%。

另外，以公共交通為導向（TOD，Transit-oriented Development）的業務模式為集團的特色；今年初，集團成功中標福州地鐵2號線物業管理服務項目，為集團首次承接廣州市以外的地鐵線路TOD物業管理服務項目。去年底，集團手持現金38.03億元，並無任何銀行供款。

現價計，預測股息率為4.4厘，具有一定防守性。走勢上，目前企穩50天和250天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮3.7元（港元，下同）吸納，反彈阻力4.15元，不跌穿3.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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