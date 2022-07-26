中海油服有望受惠行業復甦

按中國會計準則，截至今年3月底止季度，集團營業額67.98億元（人民幣，下同），按年增加15.2%，純利上升67.7%至3.04億元。今年3月底，集團鑽井平台作業日數為3,922天，受油服行業整體復甦影響，按年增加631天，自升式鑽井平台作業3,239天，按年增加26.1%。鑽井平台日曆天使用率，按年增加10.1個百分點至75.9%，其中，自升式鑽井平台日曆天使用率增加16個百分點至83%。

至於船舶服務業務，受惠於行業復甦，集團經營和管理工作船按年增加10艘，今年首季度共作業12,768天，按年增加1,082天，日曆天使用率按年增加2個百分點至91.8%。物探採集與工程勘察服務方面，海底電纜業務作業量為243平方公里，按年下跌52.6%。另外，集團預計今年的資本性開支將增加至41.6億元，較2011年的資本性開支實際支出約為34.5億元有所增加；將主要用於生產基地建設、裝備及技術設備更新改造，以及技術研發投入等。

走勢上，昨日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢料改善，可考慮7.2元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力8.1元，不跌穿6.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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