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專家觀點>金利豐證券

中海油服有望受惠行業復甦

市場憂慮美國本周可能再次大幅加息，以及經濟有機會陷入衰退，影響石油需求減弱，惟西方國家制裁俄羅斯，市場預計短期原油供應緊張，支持油價結束三日跌勢。另外，國家能源局提出要加大推動油氣相關規劃落地實施，以更大力度增加上游投資，保障經濟運行和民生需求。中海油田服務（2883）為內地近海市場具規模的綜合油田服務供應商，業務有四大範疇，包括鑽井服務、油田技術服務、船舶服務、物探採集和工程勘察服務。

按中國會計準則，截至今年3月底止季度，集團營業額67.98億元（人民幣，下同），按年增加15.2%，純利上升67.7%至3.04億元。今年3月底，集團鑽井平台作業日數為3,922天，受油服行業整體復甦影響，按年增加631天，自升式鑽井平台作業3,239天，按年增加26.1%。鑽井平台日曆天使用率，按年增加10.1個百分點至75.9%，其中，自升式鑽井平台日曆天使用率增加16個百分點至83%。

至於船舶服務業務，受惠於行業復甦，集團經營和管理工作船按年增加10艘，今年首季度共作業12,768天，按年增加1,082天，日曆天使用率按年增加2個百分點至91.8%。物探採集與工程勘察服務方面，海底電纜業務作業量為243平方公里，按年下跌52.6%。另外，集團預計今年的資本性開支將增加至41.6億元，較2011年的資本性開支實際支出約為34.5億元有所增加；將主要用於生產基地建設、裝備及技術設備更新改造，以及技術研發投入等。

走勢上，昨日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢料改善，可考慮7.2元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力8.1元，不跌穿6.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份